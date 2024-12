Prinzessin Charlotte erbte ein Talent von ihrer Urgroßmutter

Prinzessin Charlotte (9), die Tochter von Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42), hat offenbar ein besonderes Talent von ihrer Urgroßmutter Königin Elizabeth II. (✝96) geerbt. Wie jetzt bekannt wurde, besitzt die junge Royal die Fähigkeit, prominente Persönlichkeiten zu imitieren, und sorgt damit im Familienkreis für viel Heiterkeit. Dieses verborgene Talent soll sie bereits bei Familientreffen zum Besten gegeben haben und gibt einen faszinierenden Einblick in die humorvolle und aufgeweckte Seite der Prinzessin.

Der königliche Autor Phil Dampier enthüllte in einem Gespräch mit dem Magazin Hello!, dass Charlotte ein herausragendes Talent habe, bekannte Figuren nachzuahmen, ähnlich wie es die einstige Königin Elizabeth II. tat. "Ich habe gehört, dass Charlotte von der Königin auch die brillante Fähigkeit geerbt hat, prominente Persönlichkeiten zu imitieren", sagte er. Elizabeth II. soll ihre Familie oft mit Nachahmungen bekannter Politiker und internationaler Persönlichkeiten zum Lachen gebracht haben. Es wird vermutet, dass Charlottes Talent besonders bei den traditionellen Weihnachtsfeiern in Sandringham zum Einsatz kommt, wenn die königliche Familie Scharade spielt und die Zeit gemeinsam genießt.

Doch nicht nur das Imitationstalent verbindet Charlotte mit ihrer Urgroßmutter. Schon Winston Churchill (✝90) bemerkte einst über die junge Elizabeth, er habe noch nie eine solche Reife in so jungen Jahren gesehen. Diese innere Stärke und Reife scheint auch Charlotte zu besitzen. Zudem teilt sie mit ihrer verstorbenen Großmutter Prinzessin Diana (✝36) die Liebe zum Tanzen. Charlotte besucht regelmäßig Ballettstunden und zeigt großes Interesse an der Kunst. Die Verbindung der Generationen zeigt sich nicht nur in gemeinsamen Talenten, sondern auch in charakterlichen Merkmalen, die von Urgroßmutter und Großmutter zu Enkelin weitergegeben werden. Als Dritte in der Thronfolge wird Charlotte in der Zukunft eine bedeutende Rolle innerhalb der Monarchie einnehmen. Ihre Fähigkeiten könnten dabei von großem Wert sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinzessin Charlotte

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate mit ihren Kindern im Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige