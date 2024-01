Das sind die stolzen Gewinner der 75. Emmy-Awards-Verleihung

Sie gehören zu den strahlenden Siegern des Abends! Am vergangenen Abend fand die 75. Verleihung der Emmy Awards statt – allerdings mit Verspätung: Aufgrund des Streiks in Hollywood fand das mit Stars besetzte Spektakel rund vier Monate nach dem eigentlichen Termin statt. Doch das Warten hat sich gelohnt: Wer die begehrte Trophäe am vergangenen Abend mit nach Hause nehmen durfte, hat Promiflash für euch zusammengefasst!

Als Abräumer des Abends galten vor allem die beiden Shows "Succession" und "The Bear" – beide Serien erhielten jeweils sechs Emmys: Die Dramaserie gewann unter anderem in den Kategorien "Beste Dramaserie" und "Beste Regie einer Dramaserie". Aber auch die Hauptdarsteller von "Succession" konnten jeweils einen Preis mit nach Hause nehmen: Kieran Culkin und Sarah Snook wurden als bester Darsteller beziehungsweise beste Darstellerin einer Dramaserie ausgezeichnet. "The Bear" erhielt unter anderem den Preis für die beste Komödie.

Aber auch für "Beef" lohnte sich der Abend: Die Dramaserie gewann unter anderem den Emmy in der Kategorie "Beste Miniserie". Die beiden Hauptdarsteller Steven Yeun (40) und Ali Wong hatten ebenfalls Grund zur Freude: Sie erhielten in den Kategorien "Bester Schauspieler in einer Miniserie oder Fernsehfilm" und "Beste Schauspielerin in einer Miniserie oder Fernsehfilm" jeweils eine Trophäe.

Anzeige

Getty Images Der Cast der Dramaserie "Succession" bei 75. Verleihung der Emmy Awards

Anzeige

Getty Images Der Cast der Komödie "The Bear" bei der 75. Verleihung der Emmy Awards

Anzeige

Getty Images Der Cast der Dramaserie "Beef" bei 75. Verleihung der Emmy Awards

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de