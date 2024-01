Baby mit Mola: Adelina Zilai verrät Schwangerschaftswoche!

Wie fortgeschritten ist Adelina Zilais Schwangerschaft? Vor wenigen Tagen machten die Theologiestudentin und ihr Verlobter Mola Adebisi (50) öffentlich, dass sie ein Kind erwarten. Der Moderator zeigte sogar schon ein Ultraschallbild und gab preis, dass die Schwangerschaft nicht geplant gewesen sei. Dennoch ist das Paar voller Vorfreude – das Baby sei das größte Geschenk. Doch wie lange dauert es wohl noch, bis Mola und Adelina ihren Nachwuchs in den Armen halten dürfen?

In ihrer Instagram-Story gab die Arztassistentin preis, dass sie bereits in der 14. Schwangerschaftswoche, also im zweiten Trimester, ist. Demnach dürfte der errechnete Geburtstermin Mitte Juli sein. Von einem Babybauch fehlt bisher noch jede Spur. Auf den Fotos, die Adelina in den vergangenen Tagen gepostet hatte, ist noch keine auffälligere Wölbung zu erkennen.

Darüber hinaus erinnerte sich Adelina noch an die Anfänge ihrer Beziehung mit Mola. "Kennengelernt haben wir uns vor 17 Jahren auf Facebook." War es vielleicht sogar Liebe auf den ersten Blick? Die 36-Jährige verriet zumindest: "Ich glaube, dass man sich auf den ersten Blick verlieben kann, aber Liebe – sie wächst jeden Tag."

