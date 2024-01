Baby-Hammer: Mola Adebisi und seine Adelina werden Eltern!

Mola Adebisi (50) und seine Verlobte sind überglücklich! Der einstige VIVA-Moderator und Adelina Zilai sind seit drei Jahren ein Paar. Die ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer sind sich einig, dass sie für immer gemeinsam durchs Leben gehen wollen. Denn der Kumpel von Oliver Pocher (45) machte seiner Liebsten im August einen Antrag. Jetzt folgt die nächste Überraschung: Mola und Adelina werden Eltern!

Das verraten die beiden in einem Video, welches Bild vorliegt. Mola und Adelina verkünden die Baby-News, indem sie ein Tablet vor die Kamera halten, in dem Folgendes steht: "Wir haben da was vorbereitet. Ist nur 'ne Kleinigkeit. Wir sind aber sehr stolz darauf. [...] Für uns ist es aber das allergrößte Geschenk Gottes." Nach diesen Zeilen ist ein Ultraschallbild zu sehen, das unmissverständlich klarmacht: Mola und seine Partnerin erwarten ihren ersten Nachwuchs!

Mehr wollten die werdenden Eltern nicht verraten. Ob Olli eventuell der Patenonkel von Molas Baby wird? Schließlich stehen sich die beiden sehr nahe – ohne den Comedian hätte der 50-Jährige seine zukünftige Frau nie kennengelernt. "Olli ist sehr wichtig für unsere Beziehung. Bei allen entscheidenden Dingen in unserer Beziehung war Olli immer irgendwo zugegen", erklärte Mola gegenüber RTL.

Anzeige

ActionPress "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer Mola Adebisi

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Mola Adebisi und seine Freundin Adelina Zilai, 2021

Anzeige

Moritz Kegler/Foto Scheiber / ActionPress Oliver Pocher und Mola Adebisi im September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de