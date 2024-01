Dschungelcamp-Fans wütend: RTL+ ist komplett abgestürzt

Sie wüten im Netz, was das Zeug hält. Der dritte Tag im australischen Busch hat es definitiv in sich: Zunächst brach Leyla Lahouar die Prüfung ab und erspielte somit null Sterne. Weitere Sequenzen aus dem Dschungelcamp sollten dann auf RTL+ ausgestrahlt werden, da ab 20:55 Uhr ein NFL-Spiel auf RTL lief. Doch dazu kam es nicht, da die Seite komplett abstürzte. Die Fans sind außer sich vor Wut.

Damit hat sich RTL definitiv keinen Gefallen getan, wie eine Unmenge von Instagram-Kommentaren zeigt. "Also, ihr könnt doch nicht nureine halbe Stunde Sendung machen, die dann mit so einem Hammer beenden, die Stunde danach zu RTL+ schieben und dann den Stream verkacken", schreibt eine entrüstete Userin. Ein anderer schließt sich dem an und kommentiert: "Sorry RTL, aber das Geld für die Rechte an der NFL hättet ihr lieber in eine gescheite IBES-Sendung stecken können. NFL will keiner sehen." Viele Fans fragen sich zudem, wofür sie eigentlich den monatlichen Beitrag für RTL+ zahlen, da nichts funktioniert.

Der Sender aus Köln meldete sich zu den Beschwerden inzwischen zu Wort. In der Instagram-Story der Show steht: "Wir wissen, dass es aktuell Probleme bei RTL+ gibt. Das tut uns leid. Wir arbeiten bereits an einer Lösung."

RTL / Stefan Thoyah Leyla Lahouar im Dschungelcamp

RTL / Stefan Thoyah Der Dschungelcamp-Cast 2024

RTL / Pascal Bünning Jan Köppen und Sonja Zietlow

