Katy Perry kämpft bei Konzert in Australien mit den Tränen

Weswegen war Katy Perry (40) bei ihrem letzten Konzert in Australien den Tränen nahe? Auf der Bühne im Adelaide Entertainment Centre bedankte sich die Sängerin am vergangenen Montag in einer emotionalen Ansprache bei ihren Fans. "Danke Australien, dass du immer für mich da bist", sagte sie ihrem Publikum und formte anschließend ein Herz mit ihren Händen – und wurde sichtlich emotional. Auf Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, kämpft die Musikerin mit den Tränen und verzieht ihr Gesicht. Doch war sie einfach nur von dem Moment auf der Bühne gerührt, oder steckt hinter ihrem Gefühlsausbruch doch etwa die mutmaßliche Trennung von Partner Orlando Bloom (48)?

Seit einigen Wochen halten sich Gerüchte hartnäckig, dass der Schauspieler und die 40-Jährige nach rund neun Jahren getrennte Wege gehen. Angeblich haben sich die beiden schon länger auseinandergelebt. "Anfang des Jahres vertraute Katy ihren Freunden an, dass ihre Beziehung so gut wie beendet sei", verriet ein Insider gegenüber The Sun. Sie wollten wohl an ihrer Liebe arbeiten – ihrer Tochter Daisy Dove zuliebe. Doch da sie sich kaum sahen, fanden sie offenbar nicht wieder zueinander: "Sie haben dieses Jahr kaum Zeit miteinander verbracht, da Katy auf Tournee ist und Orlando in Dublin an seinem kommenden Film Bucking Fastard arbeitet."

Noch haben weder Katy noch Orlando offiziell zu den Trennungsgerüchten Stellung bezogen. Laut dem Informanten möchten sie sich noch Zeit damit lassen: "Sie wollten warten, bis die Tournee vorbei ist, bevor sie ihre Trennung offiziell machen, obwohl Katy der Situation inzwischen leid ist." Der Filmstar scheint sich derweil schon nach einer Nachfolgerin umzusehen: Vor wenigen Tagen war er alleine in Venedig bei Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55)' Hochzeit – und hat sich dort wohl ziemlich gut mit einer Dame verstanden. Auch mit Kim Kardashian (44) soll er geflirtet haben. Orlando und Katy hatten sich 2016 kennengelernt – 2019 folgte die Verlobung. Eine Hochzeit gab es allerdings bis heute nicht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry im April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom bei der Vanity-Fair-Oscar-Party 2025

Anzeige Anzeige

Getty / Mike Coppola Schauspieler Orlando Bloom und seine Partnerin Katy Perry