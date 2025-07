Das war der Trennungsgrund bei Jana Klein und Sidar Sahin

In der TV-Show Prominent getrennt treffen die Realitystars Jana Klein und Sidar Sahin nach ihrer Trennung erstmals wieder aufeinander. Das Ex-Paar hat sich mehrere Monate nicht gesehen und nutzt die Gelegenheit, um die Ereignisse, die zur Trennung geführt haben, aufzuarbeiten. Sidar gesteht sich ein, dass er Interesse an anderen Frauen entwickelt hat, während er noch mit Jana zusammen war. "Wir hatten selten Sex. Irgendwann dachte ich mir: 'Sche*ß drauf, ganz ehrlich.' Ich habe mit anderen Frauen geschrieben", erzählt er und gibt zu "Man hätte erst mal Schluss machen müssen."

Jana fand schließlich heraus, was Sidar vor ihr verheimlicht hatte. "Ich hab mich von Sidar getrennt, weil er beschlossen hat, mein Vertrauen zu brechen. Er hat mehrfach im Klub irgendwelche Sachen hinter meinem Rücken gemacht", erzählt sie unter Tränen. Sie habe sogar Bildmaterial gesehen, das ihn in kompromittierenden Situationen zeigte. Obwohl Sidar ihr Vertrauen gebrochen hat, gesteht Jana, dass die Gefühle für ihren Ex-Partner noch nicht erloschen seien. "Ich bin sauer, ich bin enttäuscht. Aber die Gefühle sind da", offenbart sie emotional. Dennoch ist für die Reality-Darstellerin klar, dass es keinen Weg zurück gibt. Sie möchte sich künftig Mühe geben, Distanz zu Sidar zu wahren.

Sidar und Jana lernten sich in der Datingshow Are You The One? kennen und zogen sogar nach kurzer Zeit in eine gemeinsame Wohnung. Doch die Beziehung hatte zuletzt immer schwierigere Züge angenommen, wie die beiden einräumten. Erst sei alles gut gewesen, doch dann hätten sowohl die Intimität als auch die Harmonie zwischen ihnen stark nachgelassen. Für Jana waren die vermeintlich heimlichen und respektlosen Aktionen ihres Ex-Partners im Nachtleben der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte.

RTL Jana Klein und Sidar Sahin bei "Prominent getrennt"

Instagram / janakl__ Jana Klein und Sidar Sahin

Are You The One?, RTL+ Sidar und Jana bei "Are You The One?"