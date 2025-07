Carmen Geiss erntet Kritik für Video nach Raubüberfall

Carmen Geiss (60) und ihr Mann Robert Geiss (61) erlebten Mitte Juni 2025 einen Albtraum: Vier bewaffnete Täter drangen in ihr Anwesen in Saint-Tropez ein, während die beiden gerade einen entspannten Fernsehabend auf der Couch verbringen wollten. Der Überfall verlief äußerst brutal, Robert wurde an den Rippen verletzt und Carmen wurde so stark gewürgt, dass sie das Bewusstsein verlor. Kurz darauf reiste das Paar laut OK! zu ihren Töchtern Davina (22) und Shania (20) nach Monaco, um sich dort von den Schrecken zu erholen. In Monaco scheint Carmen jetzt langsam zur Ruhe zu kommen und ihr Sicherheitsgefühl zurückzugewinnen.

Auf Instagram teilte sie nun ein kurzes Video, in dem sie ihre Erleichterung zum Ausdruck bringt: "Ich bin froh, dass ich wieder in Monaco bin. Denn hier ist man wirklich sicher. Hier wird man nicht beraubt. Hier ist das Leben noch lebenswert", schreibt die 60-Jährige. Doch während viele ihrer Fans das positive Lebenszeichen begrüßten, gab es auch eine Welle von Kritik und Spott. Einige Follower warfen ihr vor, unsensibel und realitätsfern zu sein, und kommentierten bissig: "Auf welchem Planeten lebst du?" oder "Es gibt hunderttausend sichere Städte in Europa, nicht nur Monaco."

Carmen, die seit Jahren mit ihrer glamourösen Art polarisiert, scheint jedoch vor allem die Unterstützung ihrer Familie und Fans zu schätzen. Mit ihren beiden Töchtern und Ehemann Robert an ihrer Seite konzentriert sich die Reality-TV-Ikone nun offenbar darauf, den Schrecken des Überfalls zu verarbeiten. Ob sie jemals wieder nach Saint-Tropez zurückkehren, bleibt offen. Schon in der Vergangenheit sorgten Fotos und Videos der Geissens, die ihren luxuriösen Lebensstil zur Schau stellen, für zwiespältige Reaktionen. Trotzdem scheint Carmen fest entschlossen, mit einem Lächeln nach vorne zu blicken und sich nicht unterkriegen zu lassen.

Matthias Wehnert / Future Image / ActionPress Carmen Geiss, TV-Bekanntheit

Instagram / carmengeiss Carmen Geiss, TV-Bekanntheit

Instagram / davinageiss Davina Geiss, Shania Geiss, Carmen Geiss und Robert Geiss im Mai 2023