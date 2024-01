Das passierte bei Gundula Gauses Kollaps im Hintergrund

Gundula Gause (58) gibt Einblicke, was sich nach ihrem Schwächeanfall im Hintergrund abspielte. Mitte Dezember moderierte sie wie gewohnt die Nachrichtensendung "heute journal" im ZDF. Doch kurz nach Beginn wurde ihr schwindelig und sie musste ihre Moderation abbrechen. Ihre Kollegin Dunja Hayali (49) sprang ein und übernahm ihren Part schließlich. Gundula kollabierte und musste behandelt werden. Nun spricht sie darüber, was hinter den Kulissen passierte.

"Der Rettungswagen hat mich in ein Krankenhaus in Mainz gebracht. Dort wurde ich komplett durchgecheckt. Mein Mann konnte mich Gott sei Dank in derselben Nacht noch mit nach Hause nehmen", verrät die 58-Jährige gegenüber Bild. Gundula habe gespürt, dass sie ohnmächtig werden würde, doch dann sei sie im letzten Moment zur Seite gezogen worden. "Wie die Ärzte mir später sagten: Es war eine orthostatische Synkope, also eine kurze Kreislaufschwäche, hervorgerufen durch die Infekte und die Anspannung", erklärt sie.

Nachdem Dunja ihrer Kollegin zur Hilfe geeilt war, informierte sie die Zuschauer über den Vorfall: "Dass ich die Sendung jetzt alleine zu Ende bringen muss, liegt einfach daran, dass Gundula gerade etwas schwindelig geworden ist. Kann passieren, aber Entwarnung: Es geht ihr wieder besser."

Getty Images Gundula Gause

ZDF / Klaus Weddig Gundula Gause, Nachrichtensprecherin

Getty Images Dunja Hayali, TV-Moderatorin

