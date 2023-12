Ihr wurde schwindelig: Gundula Gause muss Sendung abbrechen

Gundula Gause versetzt die Zuschauer in große Sorge. Seit 30 Jahren steht die Nachrichtensprecherin für das "heute journal" vom ZDF vor der Kamera – bis 2021 an der Seite ihres langjährigen Kollegen Claus Kleber (68). Am Montagabend führte sie an der Seite von Dunya Hayali durch die Sendung. Doch es ging ihr offenbar überhaupt nicht gut. Gundula musste ihre Moderation schließlich sogar abbrechen.

Als sie die Sendung begann, lächelte sie noch in die Kamera. Doch während des ersten Themenblocks hat sich ihr Zustand offenbar schlagartig verschlechtert. Gundula schloss immer wieder die Augen, ihre Stimme stockte und die Betonungen wurden undeutlicher. Dennoch moderierte sie rund anderthalb Minuten weiter, bis ihre Kollegin übernahm. Die 58-Jährige war daraufhin nicht mehr zu sehen. "Dass ich die Sendung jetzt alleine zu Ende bringen muss, liegt einfach daran, dass Gundula gerade etwas schwindelig geworden ist. Kann passieren, aber Entwarnung: Es geht ihr wieder besser", erklärte Dunya zum Schluss.

Auf X, ehemals Twitter, zeigten sich viele Zuschauer besorgt. Ein Nutzer kommentierte: "Das klang nicht normal! Ich hatte Angst, dass sie gleich zusammenklappt." Ein anderer fragte sich: "Was ist denn mit Gundula Gause los?" Manche vermuteten, sie hätte einen Schlaganfall erlitten.

Getty Images Gundula Gause und Claus Kleber im März 2013 in Berlin

ZDF / Klaus Weddig Gundula Gause, Moderatorin

Getty Images Gundula Gause im November 2017 in Berlin

