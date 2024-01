Sogar Felix' Verlobte kritisiert sein Dschungel-Verhalten!

Felix von Jacheroffs (41) Sympathiewerte im Dschungelcamp sinken! Während der GZSZ-Star zu Beginn des Abenteuers im australischen Busch noch gut bei den Fans ankam, sorgt er in den letzten Tagen eher für Empörung: Er ist den Zuschauern zu selbstdarstellerisch, zu überheblich, zu herrisch und einfach unsympathisch. Jetzt muss auch die Verlobte des Schauspielers zugeben: Felix zeigt sich gerade nicht von seiner besten Seite!

"In den letzten Tagen war er ja sehr launisch, kam sehr überheblich rüber", gesteht Sophie Winterberg im Gespräch mit RTL. Aber ihr Partner meine es ganz sicher nicht böse, wenn er beispielsweise ungefragt Tipps gebe. Deswegen verteidigt sie Felix auch: "Der Tag hat 24 Stunden. Was wir im Fernsehen sehen, ist nur ein kleiner Bruchteil von dem, was wirklich passiert". Der Seriendarsteller werde jetzt langsam auftauen und könne sich dann sicher wieder positiver präsentieren.

Wegen seines Verhaltens im Dschungel wird Felix auf Social Media ziemlich fertiggemacht. "Ich will das auch gar nicht wiederholen, weil es sind auch sehr, sehr böse Nachrichten und Beleidigungen. Und das ist auch nicht schön zu lesen, weil wir das auch gar nicht gewohnt sind", erzählt Sophie traurig. Mit Hate seien das beliebte Fernsehgesicht und sie zuvor noch nie in Berührung gekommen.

RTL Felix von Jascheroff im Dschungelcamp

Instagram / soffi_wi Felix von Jascheroff und seine Verlobte im März 2022

RTL Felix von Jascheroff im Dschungelcamp 2024

