US-Pornostar Jesse Jane ist mit nur 43 Jahren gestorben!

Traurige Nachrichten aus der Pornowelt. Jesse Jane begann ihre Karriere in der Erotikbranche bereits in den frühen 2000ern. Während ihrer Laufbahn wurde die US-Amerikanerin mehrfach für ihre Auftritte ausgezeichnet und zudem in die Hall of Fame der XRCO, einer Organisation von Kritikern pornografischer Werke, aufgenommen. 2017 machte die Blondine jedoch Schluss und trat danach nur noch einmal als Pornostar auf. Nun werden erschütternde News um Jane publik: Sie ist gestorben...

Wie nun unter anderem TMZ berichtet, ist Cindy Howell, wie Jesse mit bürgerlichem Namen hieß, gestorben. Der Erotik-Star wurde von der örtlichen Polizei in seiner Wohnung in Moore, Oklahoma, tot aufgefunden. Woran genau Jesse starb, ist derzeit unklar – die Untersuchungen zu ihrem Ableben laufen noch. Eine mögliche Drogenüberdosis sollen die Beamten wohl nicht ausschließen, können sie als möglichen Grund für Jesses plötzlichen Tod aber nicht bestätigen. Sie wurde nur 43 Jahre alt.

Über Jesses Privatleben ist nicht sehr viel bekannt. Von 2005 bis 2012 war sie jedoch mit Rick Patrick verheiratet. Ihre Ehe blieb kinderlos.

Getty Images Jesse Jane, Erotik-Star

Getty Images Jesse Jane im Januar 2006

Getty Images Jesse Jane im Januar 2016

