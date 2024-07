Todesursache bekannt: Jesse Jane an Überdosis gestorben!

Anfang Januar dieses Jahres machten traurige Neuigkeiten die Runde. Die Pornodarstellerin Jesse Jane (43), die mit bürgerlichem Namen Cindy Howell hieß, ist im Alter von 43 Jahren plötzlich gestorben. Nun steht die Todesursache fest: Wie TMZ berichtet, soll das Oklahoma City Medical Examiner's Office bestätigt haben, dass die Erotikdarstellerin an den Folgen einer versehentlichen Überdosis Fentanyl und Kokain gestorben ist.

Wie das Magazin bereits Anfang des Jahres berichtete, soll der Erotik-Star gemeinsam mit seinem ebenfalls verstorbenen Partner Brett Hasenmuller von der örtlichen Polizei in seiner Wohnung in Moore, Oklahoma, tot aufgefunden worden sein, nachdem die Polizei auf Bitten von Bretts Chef nach dem Rechten gesehen hatte. Damals gab es keine genauen Hinweise auf die Todesursache. Eine mögliche Drogenüberdosis schlossen die Beamten jedoch nicht aus.

Jesse hatte ihre Karriere in der Erotikbranche in den frühen 2000ern begonnen und wurde für ihre Auftritte sogar mehrfach ausgezeichnet sowie in die Hall of Fame der XRCO, einer Organisation von Kritikern pornografischer Werke, aufgenommen. 2017 setzte sie ihrer Karriere jedoch ein Ende und trat danach nur noch ein Mal als Pornostar auf.

