Woodstock-Star Melanie Safka ist mit 76 Jahren verstorben

Die Fans müssen Abschied von Melanie Safka nehmen. Die US-amerikanische Sängerin war eine der erfolgreichsten Musikerinnen der 70er-Jahre. Mit ihren Hits wie "Brand New Key" oder "What Have They Done To my Song Ma?" begeisterte sie ihre Zuhörer. Sie veröffentlichte rund 50 Alben, für die sie zahlreiche Auszeichnungen erhielt. Nun gibt es jedoch traurige Nachrichten: Melanie ist im Alter von 76 Jahren verstorben!

Auf Facebook verfassen ihre drei Kinder Leilah, Jeordie und Beau Jarres rührende Zeilen des Abschieds, ohne die genaue Todesursache zu nennen. "Wir sind untröstlich, möchten aber jedem einzelnen von euch für die Zuneigung danken, die ihr für unsere Mutter hegt. Sie hat euch alle sehr geliebt!", schreiben sie und merken an: "Sie war eine der talentiertesten, stärksten und leidenschaftlichsten Frauen ihrer Zeit und jedes Wort, das sie schrieb, jede Note, die sie sang, spiegelte das wider."

Anlässlich des Todes ihrer geliebten Mutter baten ihre drei Sprösslinge die Fans, eine Kerze anzuzünden. "Erhebt sie, erhebt sie hoch, hoch oben wieder. Erhellt die Dunkelheit und lasst und alle verbunden sein im Gedanken an die außergewöhnliche Frau, Mutter, Großmutter, Urgroßmutter und Freundin für so viele Menschen!", wünschen sie in Anlehnung an Melanies Hit "Lay Down (Candles in the Rain)".

