Kurz vor Hochzeit mit Bezos: Lauren Sánchez wird verklagt

Eigentlich wollte Lauren Sánchez (55) kommende Woche einen der reichsten Männer der Welt heiraten – Amazon-Gründer Jeff Bezos (61). Doch die Vorfreude auf die Hochzeit wird jetzt getrübt. Lauren wird nämlich von einer ehemaligen Freundin verklagt. Dabei handelt es sich schon fast um einen kuriosen Fall. Laut Daily Mail klagt die Yoga-Lehrerin Alanna Zabel (51), weil sie und die Journalistin sich einen Tanzwettbewerb auf Laurens 40. Geburtstag lieferten. Angeblich mochte das Publikum Alannas Performance lieber, weshalb ihre Konkurrentin sehr ungehalten reagiert haben soll: Wie in den Dokumenten aufgeführt, habe die zukünftige Braut aus Rache die Handlung aus Alannas geplantem Buch geklaut und für ihr eigenes Kinderbuch benutzt, das später zum Bestseller wurde.

Demnach lautet der Vorwurf in der Klage nun Urheberrechtsverletzung und Vertragsbruch. Aber Lauren soll nicht nur den Inhalt von Alannas Kinderbuch "Dharma Kitty Goes to Mars" für ihr Buch "The Fly Who Flew To Space" geklaut haben, sondern auch den Look der Raumanzüge auf Alannas Buchcover. Laut der Autorin habe Lauren nämlich absichtlich dafür gesorgt, dass die Raumanzüge für ihren Blue-Origin-Flug ins All exakt so aussehen wie die des Charakters auf dem Buchumschlag. Als Schadensersatz fordert Alanna jetzt eine Geldsumme. Lauren äußerte sich noch nicht zu dem Fall.

Vielleicht konzentriert Lauren sich derzeit auch eher auf ihre Hochzeit als auf die Klage. Ihren Jeff will sie ganz romantisch in Venedig heiraten. Doch anders als viele sicher erwartet hätten, soll es bei den beiden keine pompöse große Feier geben. Laut einer Quelle sind weniger als 200 Gäste geladen, was einem Bruchteil des von den Medien Erwarteten entspricht. Auch das Budget hielt das Glamour-Paar wohl verhältnismäßig klein: Für die gesamte Hochzeit wurden angeblich etwa elf Millionen Euro veranschlagt. Dafür stehen aber große und prominente Namen auf der Gästeliste: Unter anderem werden Katy Perry (40) und Orlando Bloom (48) erwartet.

Getty Images Lauren Sánchez im Mai 2025 in Cannes

Blue Origin/Mega Lauren Sánchez nach ihrem Weltraumflug, April 2025

Getty Images Jeff Bezos und Lauren Sánchez, August 2022