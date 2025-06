Ed Sheeran gewinnt "Thinking Out Loud"-Urheberrechtsstreit

Ed Sheeran (34) hat einen weiteren Sieg in einer langwierigen rechtlichen Auseinandersetzung erzielt. Ein Vorwurf, sein Hit "Thinking Out Loud" aus dem Jahr 2014 sei zu stark vom Klassiker "Let's Get It On" von Marvin Gaye (✝44) inspiriert, wurde vom Obersten Gerichtshof abgelehnt. Die Klage, eingebracht von der Firma Structured Asset Sales, die einen Teil der Rechte des Liedes besitzt, bezog sich auf angebliche Ähnlichkeiten in Melodie, Harmonie und Rhythmus. Wie Mirror berichtet, entschied das Gericht, die vorherige Entscheidung, dass kein Verstoß vorliegt, bestehen zu lassen. Für Ed und seine Co-Autorin Amy Wadge bedeutet dies ein Ende der seit Jahren andauernden Belastung.

Die Vorwürfe stellten nicht den ersten rechtlichen Angriff auf den Song dar. Zuvor hatte die Familie von Ed Townsend, dem Co-Autor von Gayes Hit, ebenso Klage gegen den Musiker eingereicht und 100 Millionen US-Dollar Schadensersatz gefordert. Sowohl Sheeran als auch Amy Wadge zeigten sich erleichtert über den Ausgang der Verfahren. Amy betonte in einem Interview, wie der Rechtsstreit sich auf ihr Leben auswirkte. Die Klagen hätten sie lange verfolgt, erklärte sie in der Radioshow "BBC Radio 4's Today Programme": "Ich hatte ein Jahr lang das Gefühl, einen Hit zu haben, und dann war ich plötzlich von Wölfen umzingelt. Es war unglaublich beängstigend", schilderte sie und fügte hinzu, was für "eine große Erleichterung" der jüngste Sieg sei.

"Thinking Out Loud" bleibt ein Höhepunkt in Amy und Eds Karrieren. Die Ballade, die über zwei Jahre in den UK-Charts vertreten war, gewann 2016 den Grammy für den Song des Jahres und verkaufte allein in Großbritannien beeindruckende 4,8 Millionen Exemplare. Für den Sänger waren jedoch nicht nur die rechtlichen Auseinandersetzungen belastend, sondern auch die Tatsache, dass er infrage gestellt wurde. Vergangenes Jahr nach einem Gerichtstermin vor dem Gebäude erläuterte Ed: "Es ist niederschmetternd, beschuldigt zu werden, den Song eines anderen zu stehlen, wenn wir so viel Arbeit in unseren Lebensunterhalt gesteckt haben."

Getty Images Ed Sheeran, Musiker

Getty Images Ed Sheeran beim Coachella-Festival 2025

Getty Images Ed Sheeran im Mai 2023 in New York in den SiriusXM-Studios