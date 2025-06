Zwillinge: Fürstin Charlène und Reporterin im Partnerlook

Fürstin Charlène (47) von Monaco und Fürst Albert (67) II. zeigten sich bei der Verleihung der renommierten Fernsehpreise des Monte-Carlo Television Festival unerwartet vertraut. Die beiden Royals überreichten laut Bunte gemeinsam Preise wie den Crystal Nymph Award und die Golden Nymph Awards für herausragende Leistungen in Kategorien wie Drama, Komödie und Dokumentation. Besonders auffällig trat Charlène dabei nicht nur durch ihre auffallend innige Gestik mit ihrem Mann hervor, sondern auch durch ihre Eleganz. Im babyblauen Abendkleid, eingehakt am Arm ihres Mannes, zog sie alle Blicke auf sich, als sie über den roten Teppich schritt. Anklänge an diesen Look fanden sich aber auch bei der Journalistin Melissa Godin, deren Outfit Charlènes Wahl so sehr ähnelte, dass es fast wie geplant wirkte.

Noch am gleichen Tag widmete sich Charlène tagsüber einem ganz anderen Thema. Im Rahmen ihrer Foundation leitete sie an Monacos Larvotto Beach Workshops zu Wasserrettung und Erster Hilfe mit über 95 Schülerinnen und Schülern. Später tauschte sie ihr sportliches Polo-Shirt dann gegen das zartblaue Kleid, das ihren persönlichen Stil perfekt unterstrich. Der Abend stand jedoch nicht nur im Zeichen modischer Statements, sondern auch großartiger Talente: US-Schauspielerin Robin Wright (59) erhielt den Crystal Nymph Award für ihr Lebenswerk, und Jaz Sinclair (30) wurde als "Most Promising Talent" geehrt.

Charlène, die seit ihrer Heirat mit Albert II. als Fürstin von Monaco bekannt ist, gilt nicht nur als Stilikone, sondern wird auch für ihr Engagement in sozialen Projekten geschätzt. Früher als Schwimmerin erfolgreich, bringt sie ihre sportliche Vergangenheit in viele ihrer Initiativen ein. Die Ereignisse des Abends und die selten innigen Momente mit Albert werfen einen sanften Schein auf die sonst oft distanziert wirkende Beziehung der beiden. Abseits der roten Teppiche widmet Charlène, die Mutter von Zwillingen ist, viel Zeit ihren royalen Pflichten und karitativen Projekten – eine Balance zwischen Glamour und tiefem Engagement, die sie in der Öffentlichkeit bewundernswert meistert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Fürstin Charlene im Juni 2025 in Monaco

Anzeige Anzeige

Getty Images Fürstin Charlene und Fürst Albert II. im Juni 2025 in Monaco

Anzeige Anzeige

Getty Images Fürstin Charlene, Fürst Albert II., Robin Wright im Juni 2025 in Monaco