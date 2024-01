Würgereiz: Wie viele Sterne holen Dschungelstars in Prüfung?

Es wird spannend. Im Dschungelcamp kommen die diesjährigen Camper an ihre Grenzen. So müssen sie sich zwischen krabbelnden Buschbewohnern und Zickereien auch auf die regelmäßige Sternejagd begegnen. Nachdem Anya (20) und Kim Virginia (28) zuletzt nicht überzeugen konnten, darf Letztere dem Millionenpublikum nochmals ihr Durchhaltevermögen beweisen. Dafür bekommt sie auch tatkräftige Unterstützung: Mitstreiter Twenty4tim (23) und Felix (41) stellen sich gemeinsam mit ihr der Herausforderung. Doch wie viele Sterne erkämpfen sich die Stars in der Dschungelprüfung?

In der Prüfung "Bah!res für Gares" werden die drei zu Tisch gebeten und dürfen sich den Magen ordentlich vollhauen. Doch scheinen die australischen Buschköstlichketen à la Schweinehirn, Kamelzunge und Ziegenanus nicht besonders zu munden – zumindest, wenn dem Würgereiz von Twenty4tim Vetrauen geschenkt wird. "Anus ist mein Thema. [...] Wenn das Arschloch nicht behaart ist, esse ich es", hieß es zuvor von dem Influencer, bevor er sich dem Allerwertesten annimmt – und zwar erfolgreich. Obwohl GZSZ-Star Felix beim letzten Gang versagt, kann sich die Ausbeute trotzdem sehen lassen. Die Dschungelbewohner nehmen zehn Sterne mit ins Camp zurück!

Schon im Vorhinein gönnten viele Zuschauer der beliebten TV-Show vor allem einem Promi die absolute Prüfungspleite. Demnach hoffte so manch einer, dass der selbsternannte Camp-Koch Felix an seine Grenzen kommt. "Ich hoffe, Felix kotzt die ganze Zeit", schreibt da ein User auf X, während ein anderer meint: "Ich lache, wenn Felix verkackt."

RTL / Stefan Thoyah Kim Virginia Hartung im Dschungelcamp

RTL Felix von Jascheroff, Twenty4tim und Kim Virginia im Dschungelcamp

RTL Kim Virginia, Twenty4Tim, Felix von Jascheroff im Dschungelcamp

