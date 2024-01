Kim bricht Dschungelprüfung ab: Schlägt das Karma zurück?

Sie sind schadenfroh unterwegs. Gestern musste Kim Virginia Hartung (28) zusammen mit Anya Elsner (20) zur Dschungelcamp-Prüfung antreten. Eigentlich lief für die beiden Ladys alles gut. Doch in der achten Runde überkam die Ex von Emanuell Weißenberger (31) die blanke Panik und sie warf das Handtuch. Somit mussten sich die Promis am Lagerfeuer wieder mit trockenem Reis und einigen Bohnen zufriedengeben. Dass ausgerechnet sie die Challenge aufgab, stellt für viele die pure Ironie dar. Im Netz wird Kim deswegen richtig gebasht!

Auf Instagram rechnen die Promiflash-Leser mit der 28-Jährigen ab. "Aber Leyla erzählen, wie sie sich in einer Prüfung verhalten muss", beschwert sich beispielsweise ein User. Die Mehrzahl der Zuschauer hat von Kim inzwischen die Nase gestrichen voll. "Sieh an! Mehr, als Mike ständig und überall vor allem zu denunzieren, hat sie tatsächlich nicht auf der Pfanne!", macht sich zudem ein anderer über sie lustig. Die Liebhaber des Dschungelcamps sind sich sicher: Kim bleibt nicht mehr lange im Busch!

Ohnehin ging es rund um Kim an Tag sechs im australischen Dickicht richtig ab. Zusammen mit Mike Heiter (31) musste sie Nachtwache schieben. Doch von Harmonie war zwischen den beiden keine Spur. Stattdessen wurde es richtig eklig zwischen denen, die im Boom Boom Room von Are You The One – Reality Stars in Love einst so viel Spaß hatten.

Dschungelcamp, RTL Kim Virginia in der Dschungelprüfung 2024

RTL Kim Virgina und Anya Elsner im Dschungelcamp

Dschungelcamp, RTL Kim Virginia Hartung und Mike Heiter im Dschungelcamp 2024

