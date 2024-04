George Gilbey (†) wollte vor Tod zu seiner Tochter ziehen

Vor wenigen Wochen starb George Gilbey an den Folgen eines tragischen Unfalls. Nun spricht seine Mutter Linda offen über ihren verstorbenen Sohn und dessen Pläne, die er vor seinem Ableben hatte. George habe versucht, "Geld für ein Zimmer aufzutreiben", um seiner Tochter Amelie näher zu sein. "George verstand sich sehr gut mit Gemma und wollte Dinge wie Amelie von der Schule abholen. Er wollte mit Amelie zusammen sein, die er abgöttisch liebte. Sie hatten gerade den dritten Tag eines Jobs hinter sich, der einen Monat dauern sollte, und er wollte damit Geld verdienen", verrät Linda laut The Sun und betont außerdem: "Wenn sie zusammen waren, haben George und Amelie immer gelacht. Sie wird ihn furchtbar vermissen, wie wir alle."

George und seine Ex Gemma teilten ihre gemeinsame Tochter Amelie. Doch während der TV-Star in der Nähe von Shoebury lebte, wohnte die Kleine mit ihrer Mama in London. Wie sehr er die Zeit mit seinem Nachwuchs dennoch genoss, hatte der einstige "Gogglebox"-Teilnehmer immer wieder auf seinem Instagram-Account deutlich gemacht. Er teilte nur wenige Tage vor seinem Ableben ein Bild seiner Tochter, auf dem diese mit einem Blumenstrauß in der Hand in die Kamera lächelt. Zu dem Beitrag fügte George eine Reihe von Emojis hinzu, darunter ein lächelndes Gesicht und ein rotes Herz. Andere Beiträge zeigen das Vater-Tochter-Duo unter anderem bei gemeinsamen Familienausflügen.

Im Alter von gerade einmal 40 Jahren starb George an den Verletzungen, die er sich bei einem tragischen Arbeitsunfall zugezogen hatte: Wie aus dem Bericht der örtlichen Polizei hervorging, arbeitete George in der Höhe, stürzte und zog sich dabei schwerwiegende Verletzungen zu. Die Celebrity Big Brother-Bekanntheit starb noch am Unfallort. "Ich bin am Boden zerstört, er war wie mein bester Freund. Er hatte das beste Herz der Welt. Er war großzügig, witzig und freundlich, mit einem Bündel Charme und eimerweise Persönlichkeit", trauerte Linda in einem Statement, das Mirror vorlag.

Getty Images Linda Gilbey, George Gilbey und Pete McGarry

Instagram / georgegilbey George Gilbey, TV-Star

