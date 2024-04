So süß gratulieren Chryssanthi Kavazis GZSZ-Kollegen zu Baby

Chryssanthi Kavazi (35) ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Im Februar verabschiedete sich die GZSZ-Darstellerin in die wohlverdiente Babypause, um sich auf die Geburt vorzubereiten. Doch am Set ist man in Gedanken bei der frischgebackenen Mama. Ihre Kollegin und langjährige Freundin Josefin Bressel ist hin und weg von den süßen Neuigkeiten – die beiden kennen sich schon seit der gemeinsamen Zeit auf der Schauspielschule. "Als ich die Nachricht bekommen habe, dass Chrissa und das Baby wohlauf sind, hat mein Herz vor lauter Glück einen Satz gemacht", erzählt die Schauspielerin gegenüber RTL und fügt hinzu: "Herzlichen Glückwunsch zu eurem neuen Familienmitglied!"

Auch ihre GZSZ-Familie lässt es sich nicht nehmen, der Ehefrau von Tom Beck (46) herzlich zu gratulieren. "Ich freue mich sehr, dass die Familie nun endlich zu viert ist, auf das Wiedersehen und auch darauf, dass ich dann nächstes Jahr wieder mit meiner lieben Chryssanthi drehen darf. Aber erstmal wünsche ich den Vieren nur das Beste, ruhige Nächte sowie, dass alle gesund und munter sind", meint Felix von Jascheroff (41) und betont: "Genießt jetzt in vollen Zügen euer Glück!" In der Soap spielt der Ex-Dschungelcamp-Kandidat ihren Ehemann John. Auch Gisa Zach (49), die die Serien-Mutter Yvonne von Chryssanthi darstellt, freut sich: "Wie wundervoll, dass sie jetzt zu viert sind!"

Erst vor wenigen Stunden gab die 35-Jährige die Geburt ihrer kleinen Tochter auf Instagram bekannt – dafür postete sie ein niedliches Foto, welches die Füße der Neugeborenen zeigt. "Wir sind Hals über Kopf verliebt in die kleine Maus und unser Herz springt vor Glück! Unendlich dankbar für dieses wundervolle Geschenk des Himmels", schwärmte Chryssanthi.

RTL / Rolf Baumgartner Laura (Chryssanthi Kavazi), Sascha (Daniel Noah) und John (Felix von Jascheroff) bei GZSZ

Instagram / chriss_cross Tom Beck, Chryssanthi Kavazi und ihr Baby, 2024

