Mila Kunis schließt ein "Die wilden Neunziger"-Comeback aus!

Traurige Nachrichten für "Die wilden Neunziger"-Fans. Die Serie ist eine Spin-off-Produktion und basiert auf der Sitcom "Die wilden Siebziger", in der unter anderem Mila Kunis (40) und Ashton Kutcher (46) in den Hauptrollen zu sehen waren. Die Spin-off-Serie überspringt ein Jahrzehnt und erzählt die Geschichte von Leia Forman aus dem Sommer 1995. Auch Mila und Ashton hatten einen kurzen Auftritt in der Spin-off-Serie und feierten ihr Debüt als verheiratetes Paar vor der Kamera. Auf die Frage von Entertainment Tonight, ob sie und Ashton eine Rückkehr in Erwägung ziehen würden, verneinte sie. "Ich meine, wir haben unsere Aufgabe erledigt, wir haben unseren Sohn in der Serie vorgestellt", erklärte die Schauspielerin.

Mila und Ashton schlüpften für eine Folge der Show in ihre alten Rollen Jackie und Michael Kelso, um ihren Sohn Jay Kelso vorzustellen. Dieser ist Teil der neuen Freundesgruppe in Wisconsin und auch der Schwarm von Leia, der Tochter von Eric und Donna, die von Topher Grace (45) und Laura Prepon (44) verkörpert werden. Beide schlüpften neben Debra Jo Rupp (73) und Kurtwood Smith (80) auch wieder in ihre Originalrollen. Netflix verlängerte nun die Sitcom um eine zweite Staffel mit 16 neuen Folgen. Wann die neue Staffel erscheinen wird, steht jedoch noch nicht fest.

Aber wird Mila ihre Meinung vielleicht doch noch ändern? Tatsächlich hatte die "Bad Moms"-Darstellerin schon einmal einen Sinneswandel. Vor einigen Jahren schloss sie eine Zusammenarbeit mit ihrem Mann noch komplett aus. 2022 standen sie dann doch gemeinsam vor der Kamera – die zweifache Mama gestand aber, dass sie sehr nervös gewesen sei. "Es war seltsam, zusammen zu drehen. Es hat mich supernervös gemacht", gab die Schauspielerin gegenüber Access zu. Lustigerweise lernten sich die beiden als Teenager bei der Originalserie "Die wilden Siebziger" kennen. "Das Set ist genau dasselbe. Verheiratet zu sein, aber an dem Ort zu sein, an dem wir uns kennengelernt haben, war irre", erklärte Mila.

Rex Features / ActionPress Der Cast von "Die wilden Siebziger"

Getty Images Ashton Kutcher, Mila Kunis und Danny Masterson, Schauspieler "Die wilden Siebziger"

