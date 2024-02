Lucy kämpft wieder in der Dschungelprüfung: Ist das fair?

Lucy Diakovska (47) will ihren Kampfgeist erneut unter Beweis stellen. Die Musikerin hofft im Dschungelcamp aktuell auf die Krone. Dabei begeisterte der No Angels-Star nicht nur mit ihrer positiven Energie, sondern rockte auch schon mehrere Prüfungen. Am Donnerstagabend wird sich der Rotschopf einer weiteren Herausforderung im australischen Urwald stellen. Ihre Mitcamper verweilen währenddessen am Lagerfeuer – und das finden einige Fans unfair!

Nachdem zunächst das Publikum die Promis in die Dschungelprüfung wählen konnte, dürfen diese nun selbst entscheiden. Zwei von vier Challenges meisterte dabei Lucy – ihre Mitbewohner Twenty4tim (23), Kim Virginia Hartung (28) und Leyla Lahouar (27) hingegen entspannten sich derweil im Camp. Dass die Bulgarin nun erneut zur Prüfung antritt, stört einige Zuschauer, wie sie auf Instagram äußern: "Leyla und Kim sind nur noch zur Deko dort drin oder warum gehen die nicht mehr zur Prüfung?" Ein weiterer Kommentar lautet: "Lucy ist toll, aber warum sie schon wieder? Was ist mit Tim, Kim und Leyla?"

Die Promiflash-Leser sind da der gleichen Meinung. In einer aktuellen Umfrage findet eine knappe Mehrheit von 52 Prozent (213 von insgesamt 408 Votes), dass auch ein anderer Star sich mal beweisen sollte. Der Rest freut sich hingegen, da Lucy die Prüfungen immerhin ernst nehme.

RTL Lucy Diakovska in der Dschungelprüfung "Hotel Versage"

RTL Leyla Lahouar und Kim Virginia Hartung bei ihrem Gespräch

RTL Lucy Diakovska und David Odonkor im Dschungelcamp 2024

