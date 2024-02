Drogenfund bei Razzia: Melanie Müller mit Kokain erwischt

Melanie Müller (35) hat schon wieder mit der Polizei zu tun. Seit mehreren Monaten fällt die ehemalige Dschungelkönigin immer wieder negativ auf. Unter anderem soll sie im vergangenen Jahr bei einem Konzert rechtsextreme Parolen gerufen haben – im Anschluss folgten einige Razzien. Nun ist das wieder der Fall: Bei einer Razzia wurde bei Melanie unter anderem Kokain in der Handtasche gefunden.

"Der Angeschuldigten wird zur Last gelegt, an einem Tag im August 2023 unerlaubt Betäubungsmittel in ihrem Besitz gehabt zu haben", bestätigt Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz gegenüber Bild. Die Polizei habe die Drogen nur durch Zufall entdeckt. Da die Blondine dem Finanzamt angeblich 57.493,88 Euro schulden soll, fuhren Gerichtsvollzieher, Finanz- und Polizeibeamte zu ihrem Haus in Leipzig. Dort fand die Behörde zwei Tütchen in Melanies Handtasche – eins mit einem weißen Pulver, eins mit einer Tablette. Später stellten sich die Substanzen als Kokain und Ecstasy heraus.

Die 35-Jährige war zum Zeitpunkt der Razzia auf Mallorca. Eine Erklärung, woher die Drogen kommen, hat sie trotzdem: Die Substanzen würden ihrem Ex gehören. Doch bereits im November hatte die Staatsanwaltschaft Anklage gegen die TV-Bekanntheit erhoben – "wegen des Tatvorwurfs des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln."

Melanie Müller

Melanie Müller, November 2021

Melanie Müller

