Wie viele Sterne erfuttert Lucy in finaler Dschungelprüfung?

Lucy Diakovska (47) gibt mal wieder alles! Gemeinsam mit Twenty4tim (23) und Leyla Lahouar (27) steht die Sängerin im großen Dschungelcamp-Finale. In einer letzten Dschungelprüfung namens "Energy" muss sich das No Angels-Bandmitglied noch ein Mal beweisen. Die Challange hat es in sich – schließlich handelt es sich um die legendäre Essensprüfung. Doch mit wie vielen Sternen kehrt Lucy ins Camp zurück?

In der Prüfung werden Lucy fünf Gänge serviert. Von Schweine-Uterus, Krokodilherz bis hin zu einem Bullenpenis ist alles, was der Dschungel hergibt, dabei. Das große Problem der Musikerin: Ihr starker Würgereflex. Doch die "Daylight In Your Eyes"-Interpretin schlägt sich wacker und kann am Ende vier von fünf Sternen erspielen. Somit können sich die Camper nicht nur über drei Hauptspeisen für das gemeinsame Abendessen freuen, sondern Lucy erhält auch noch ihren Lieblingsdrink – ein Kokosnusswasser.

Die Zuschauer sind von Lucys Leistung sehr beeindruckt. "Wow, richtig krass, wie Lucy den Uterus weggehauen hat" oder "Respekt an Lucy! Ich könnte niemals in so kurzer Zeit dieses ekelhafte Essen herunterschlucken" sind nur zwei von vielen Kommentaren auf X.

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Lucy Diakovska im Dschungelcamp 2024

Anzeige

RTL Lucy Diakovska im Dschungelcamp 2024

Anzeige

RTL Lucy Diakovska, im Dschungelcamp 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de