Grammy-Gewinner Killer Mike bei Award-Gala festgenommen!

Killer Mike machte bei den Grammys nicht nur mit seinen Preisen auf sich aufmerksam. Der Rapper konnte sich bei der diesjährigen Award-Gala drei begehrte Trophäen sichern. Er gewann in den Kategorien "die beste Rap-Performance", "das beste Rap-Album" und "der beste Rap-Song". Doch der Musiker sorgte im Rahmen der Veranstaltung auch für einen negativen Zwischenfall: Killer Mike wurde in Handschellen abgeführt!

Gegenüber The Hollywood Reporter erzählt ein Sprecher der Polizei Los Angeles: "Gegen 16 Uhr wurde eine Person in der [Crypto.com Arena] wegen einer körperlichen Auseinandersetzung festgenommen. Die Person wird derzeit befragt. Ich kann die Identität der Person nicht bestätigen, bis die Person angeklagt wird." Die Ermittlungen würden noch andauern. Auf X teilte ein Journalist des Magazins jedoch ein Video, in dem zu sehen ist, dass es sich bei dem Festgenommenen offenbar um Killer Mike handelt.

Einem The Hollywood Reporter-Insider zufolge sei der Musiker zunächst in einen Sicherheitsraum der Arena gebracht worden. Später sei er durch einen Seiteneingang aus der Arena geführt worden. Es soll sich um "nichts Großes" handeln – Killer Mike könnte schon bald wieder freigelassen werden.

Killer Mike, Rapper

Killer Mike und seine Frau Shana Render

Killer Mike, Musiker

