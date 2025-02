Killer Mike verklagt Security nach Grammy-Verhaftung 2024

Der US-amerikanische Musiker Killer Mike (49) hat rechtliche Schritte gegen zwei Sicherheitsfirmen eingeleitet, die für die Grammy-Verleihung 2024 engagiert worden waren. Anlass ist ein Vorfall, der sich im Rahmen der prestigeträchtigen Veranstaltung ereignet hatte: Mike war auf dem Weg zum roten Teppich, um dort für Pressefotos und Interviews zur Verfügung zu stehen, als er trotz gültiger Akkreditierung von den Sicherheitskräften gestoppt wurde. Die Lage eskalierte, und der Musiker wurde schließlich unter den Augen zahlreicher Zeugen von den Mitarbeitern der Firmen S&S Labor Force Inc. und JRM Private Security in Gewahrsam genommen. Anschließend übergab man ihn der Polizei, die ihn verhaftete. Dies führte dazu, dass Killer Mike für mehrere Stunden im Gefängnis saß und bedeutende Momente der Preisverleihung verpasste.

In seiner Klage wirft Mike den Sicherheitsfirmen unverhältnismäßiges Vorgehen vor. So sei er nicht nur zu Unrecht in Gewahrsam genommen worden, sondern das Ganze sei auch mit körperlicher Gewalt geschehen, die bei ihm emotionalen und beruflichen Schaden hinterlassen habe. Gegenüber TMZ sagte Mike: "Ich wurde unrechtmäßig festgehalten, als der Sicherheitsdienst mich unter Vorspiegelung falscher Tatsachen festnahm." Besonders heikel: Der Musiker befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits in der Öffentlichkeit, was die Demütigung umso größer gemacht habe. Nach dem Gefängnisaufenthalt entschieden die Behörden wenige Monate später jedoch, keine Anklage gegen ihn zu erheben – die Vorwürfe waren haltlos. Mike fordert nun Schadensersatz für die öffentlichen und beruflichen Konsequenzen, die der Vorfall nach sich zog.

Der Abend der Grammy-Verleihung hätte für Mike ein besonderes Highlight sein können, nachdem er drei wichtige Trophäen in den Kategorien "beste Rap-Performance", "bestes Rap-Album" und "bester Rap-Song" gewonnen hatte. Doch was als Erfolgsgeschichte begann, verwandelte sich in ein persönliches Desaster. Bereits damals sorgte die Festnahme für Schlagzeilen, da Videos des Vorfalls in den sozialen Netzwerken kursierten. Killer Mike, bürgerlich Michael Santiago Render, gehört seit Jahren zu den einflussreichsten Namen im Rap-Genre und machte abseits seiner Musik auch durch sein politisches Engagement von sich reden. Nun bleibt abzuwarten, wie sich die Angelegenheit rund um die Sicherheitsfirmen weiterentwickeln wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Killer Mike, Rapper

Anzeige Anzeige

Getty Images Killer Mike bei den Grammys 2024

Anzeige Anzeige

Wie würdet ihr an Killer Mikes Stelle auf die Verhaftung reagieren? Ich würde ebenfalls eine Klage einreichen. Schwamm drüber! Ich würde die ganze Angelegenheit einfach abhaken wollen. Ergebnis anzeigen