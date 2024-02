Für Killer Mike ist Grammy-Verhaftung "Schnee von gestern"

Vor knapp zwei Wochen sorgte Killer Mike (48) für viel Aufsehen. Der Rapper wurde bei der vergangenen Verleihung der Grammy Awards backstage in Gewahrsam genommen. Schuld an der Verhaftung soll ein Streit zwischen ihm und einem Sicherheitsmann gewesen sein. Der "Legend Has It"-Interpret scheint den Vorfall nun jedoch hinter sich lassen zu wollen. Für Killer Mike ist das Thema Verhaftung abgehakt!

In der Sendung "The View" spricht der 48-Jährige noch einmal über den Vorfall. "Ich glaube, der Backstage-Bereich war überfüllt, die Gewinner waren übermütig, und ich glaube, die Sicherheitsleute waren etwas übereifrig", resümiert er die Situation. Mike wolle nun jedoch mit diesem Thema abschließen und nach vorne blicken. "Für mich ist das Schnee von gestern", stellt der Hip-Hop-Star klar.

Trotz der Verhaftung waren die Grammys ein voller Erfolg für Killer Mike. Der Musiker gewann drei Preise. Er konnte die Jury in den Kategorien "Bester Rap-Song", "Beste Rap-Performance" und "Bestes Rap-Album" von sich überzeugen.

