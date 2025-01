Darum zog es Fat Joe wieder zurück in die Öffentlichkeit

Fat Joe (54) hat den Schritt aus dem musikalischen Ruhestand gewagt – und das aus einem besonderen Grund. Der Rapper, bekannt für Hits wie "Lean Back", erklärt in einem Interview mit Billboard, dass ihn vor allem ein Kollege dazu inspiriert habe: Musiker Killer Mike (49). Dessen drei Grammy-Gewinne hätten Joe gezeigt, dass selbst nach einer längeren Karriere noch Großes möglich sei. "Er war der Auslöser", sagt der Rapper. Gemeinsam mit Produzent Dr. Dre (59) arbeite Joe nun daran, sich den lang ersehnten Traum zu erfüllen, einen eigenen Grammy zu gewinnen.

Im Dezember veröffentlichte Joe nach 15 Jahren Pause sein neues Soloalbum mit dem Titel "The World Changed on Me". Die elf Tracks präsentieren hochkarätige Kollaborationen mit Künstlern wie Babyface (65), Ty Dolla $ign und Anitta (31). Dabei bleibt Joe sich musikalisch treu: "Wenn du ein Joe-Album bekommst, dann ist es Gangsta-Hip-Hop mit Hits und Texten", erklärt er gegenüber Billboard. Selbst seine Tochter, die inzwischen 18 Jahre alt ist, habe auf die Songs mit einer Mischung aus Überraschung und Respekt reagiert. Joe betont, dass es ihm wichtig gewesen sei, seinem Stil treu zu bleiben, auch wenn er einige moderne Elemente und neue Flow-Muster einfließen ließ.

Der Rückzug aus der Musik war für Joe nicht immer eine beschlossene Sache. Schon früher hatten Branchenkollegen wie Eminem (52) versucht, ihn umzustimmen, scheiterten jedoch zunächst. Mit Mike fand er schließlich eine neue Quelle der Motivation. Mike, der vor allem als Teil des Duos "Run The Jewels" bekannt ist, habe Joe gezeigt, dass Ehrgeiz und Leidenschaft nicht an Jahre oder Erfolge gebunden sind. Während Joe nun an seinem Grammy-Traum arbeitet, bleibt er dem Konzept treu, dass Musik nicht nur Trends folgen sollte, sondern Ausdruck der eigenen Identität ist – eine Haltung, die er auch nach Jahrzehnten im Business nicht verloren hat.

Getty Images Killer Mike, Rapper

Getty Images Fat Joe im Oktober 2018

