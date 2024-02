Killer Mike spricht Klartext: Warum wurde er verhaftet?

Was war da los? Der Rapper Killer Mike (48) gewann am Sonntagabend bei den Grammy Awards gleich drei Preise. In den Kategorien "Bester Rap-Song", "Beste Rap-Performance" sowie "Bestes Rap-Album" konnte er die Jury von sich überzeugen. Dennoch endete der Abend für den Musiker eher unerfreulich. Nach der Veranstaltung wurde er in Handschellen aus der Crypto.com-Arena in Los Angeles geführt. Jetzt schafft der Grammy-Gewinner endlich Klartext.

Gegenüber TMZ berichtete Killer Mike mit bürgerlichem Namen Michael Render: "[…] Es gab einige Verwirrung, durch welche Tür mein Team und ich gehen sollten." Es soll Probleme gegeben haben, den Veranstaltungsort der Grammys zu betreten. Zwischen Michael und dem Sicherheitsmann gab es wohl einen hitzigen Streit, wobei er sich einen Weg in die Arena bahnen wollte. Gegen 19.30 Uhr teilte Chris Gardner, ein Reporter des Hollywood Reporters, ein Video, das zeigt, wie der Künstler aus der Arena eskortiert wurde. "Wir hatten es mit einem übereifrigen Sicherheitsmann zu tun, aber mein Team und ich haben das größte Vertrauen, dass ich letztendlich von allem Fehlverhalten freigesprochen werde", erzählte der Rapper. Laut der Polizei wurde er wegen Körperverletzung angeklagt.

Trotz des Zwischenfalls war die Grammy-Veranstaltung ein voller Erfolg. Miley Cyrus (31) wurde mit ihrem ersten Grammy geehrt, SZA (33) gewann ebenfalls drei Grammys, Taylor Swift (34) stellte einen neuen Rekord auf, und Dua Lipa (28) eröffnete die Awards mit ihren neuesten Songs.

Anzeige

Getty Images Killer Mike, Musiker

Anzeige

Getty Images Taylor Swift bei den Grammys 2024

Anzeige

Getty Images Killer Mike und seine Frau Shana Render

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de