Wann, wie, wo? So seht ihr alle Highlights des Super Bowls

Das wird eine lange Super Bowl-Nacht! In wenigen Stunden treffen die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers im Allegiant Stadium in Las Vegas aufeinander. Die ganze Woche über wurde in der Spielermetropole ausgelassen gefeiert. Die ersten NFL-Stars sind bereits vor Ort und lassen sich von der Casino-Atmosphäre mitreißen. Auch in Deutschland warten die Football-Fans gespannt auf das Mega-Event. So verpassen sie beim diesjährigen Super Bowl nichts!

Im TV wird der Super Bowl von RTL übertragen. Kick-off ist allerdings erst um 0:30 Uhr deutscher Zeit. Wer sich schon vorher in Stimmung bringen möchte, kann die ausführlichen Vorberichte ab 23:15 Uhr ansehen. Es wird ordentlich aufgefahren: Als Experten sind neben dem ehemaligen Football-Trainer Patrick "Coach" Esume die deutschen NFL-Stars Björn Werner, Sebastian Vollmer und Markus Kuhn dabei. Ein Highlight bei jedem Super Bowl ist die Halbzeitshow. Aufgrund der Zeitverschiebung und einer Halbzeitlänge von etwa 90 Minuten, beginnt diese erst gegen 2 Uhr nachts und dauert etwa 15 Minuten.

Für die Halbzeitshow in diesem Jahr ist Usher (45) zuständig. Und der wird sich wohl einiges einfallen lassen, um die Performance von Rihanna (35) aus dem vergangenen Jahr zu übertreffen. Unter anderem wird gemunkelt, dass er seinen früheren Schützling Justin Bieber (29) auf die Bühne holt. Damit würde Justin ein großes Comeback feiern.

Getty Images George Kittle und Christian McCaffrey, Spieler der San Francisco 49ers

Getty Images Patrick Mahomes, Footballstar

Getty Images Usher bei dem Global Citizen Festival, 2022

