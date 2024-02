Feiert Justin Bieber sein Musik-Comeback beim Super Bowl?

Der Super Bowl steht vor der Tür! In diesem Jahr werden die Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers in Las Vegas um den Sieg kämpfen. Neben den Sportlern werden sich auch eine ganze Menge A-Promis bei dem Spiel aufhalten. Neben ausgewählten Superstars wie Rapper Post Malone (28) und Andra Day (39) darf Usher (45) die spektakuläre Halbzeitshow inszenieren. Gerüchten zufolge soll er sogar mit Justin Bieber (29) auftreten!

Quellen erzählten TMZ, es habe ein Gespräch zwischen Usher und Justin über die gemeinsame Nutzung der Bühne während der Super-Bowl-Halbzeitshow gegeben. "Usher hat mit Justin über einen Auftritt gesprochen", hieß es laut dem Informanten. Das Ergebnis der Gespräche sei nicht bekannt. Usher wolle aber in jedem Fall, dass Justin bei dem Super Bowl dabei sei, der wohl der meistgesehene in der Geschichte werden könnte, laut dem Insider.

Erst kürzlich wurde über ein Comeback von Justin spekuliert, nachdem er sich im März 2023 aus der Branche zurückgezogen hatte. Auf Instagram hatte er auffällige Bilder gepostet, die ihn dabei gezeigt hatten, wie er in ein Mikrofon singt – in einem Konzertraum oder Aufnahmestudio. Außerdem hatte es so ausgesehen, als würde ihn eine Band begleiten. "Der Prinz des Pop ist zurück", hatten sich die Fans unter dem Beitrag gefreut.

Getty Images Usher, 2023

133972641 Usher und Justin Bieber bei Konzert

Getty Images Justin Bieber auf der Annual Casamigos Halloween Party 2023

