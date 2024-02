Zweites Trimester: Hat schwangere Adelina Zilai Beschwerden?

Adelina Zilai gibt ein Schwangerschaftsupdate. Mitte Januar machte die Social-Media-Persönlichkeit öffentlich, dass sie gemeinsam mit ihrem frisch angetrauten Ehemann, dem ehemaligen Viva-Moderator Mola Adebisi (51), ein Kind erwartet. Das erste Trimester ist bereits geschafft. Der errechnete Geburtstermin ist im Sommer – und allmählich wölbt sich auch Adelinas Bauch immer mehr. Doch wie geht es ihr in der Schwangerschaft aktuell eigentlich?

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde verriet die einstige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin, dass es ihr aktuell ganz okay gehe: "Die üblichen Schwangerschaftsbeschwerden sind halt da, aber das geht auch vorbei." Adelina und Mola wissen mittlerweile sogar schon das Geschlecht des Babys. "Bald ist es so weit und wir werden es euch verraten", kündigte die Theologiestudentin an. Auch auf einen Namen hätten sie sich schon geeinigt.

Nach dem Baby ist für die beiden in Sachen Familienplanung Schluss. "Wir möchten nur ein Kind haben", stellte Adelina klar. Mola hatte schon zuvor betont, dass der Nachwuchs nicht geplant gewesen sei, sie sich aber dennoch sehr darüber freuen. "Wir haben das schönste Geschenk bekommen. Wir sind unfassbar stolz und glücklich", hatte er in einem früheren Instagram-Post geschrieben.

Instagram / adelinazilai Adelina Zilai und Mola Adebisi

Instagram / adelinazilai Adelina Zilai zeigt ihren Babybauch

Instagram / adelinazilai Mola Adebisi und Adelina Zilai, ehemalige "Sommerhaus der Stars"-Bewohner

