Offiziell bestätigt: Das ist der Hammer-Cast von "The 50"!

Diese Show wird es wohl in sich haben! Bisher waren es nur Spekulationen, jetzt ist es offiziell: Auch in Deutschland startet ein Format in Anlehnung an Squid Game: The Challenge, in dem es darum geht, um ein üppiges Preisgeld zu kämpfen. Bei "The 50" sollen allerdings 50 Realitystars antreten, über die zum Teil schon spekuliert wurde. Jetzt ist der Cast offiziell!

Wie Prime Video auf Instagram bestätigt, werden sich unter anderem die Temptation Island-Casanovas Yasin Mohamed (32) und Nico Legat sowie dessen Vater Thorsten Legat (55) in das TV-Abenteuer stürzen. Mit Giulia Siegel (49), Michelle Daniaux, Christina Dimitriou (32), Gloria Glumac (31), Kate Merlan (37) gehen auch ein paar Ladys aus dem Fremdgeh-Format an den Start. Ebenfalls mit dabei sind Reality-Urgesteine wie Daniela Büchner (45), Matthias Mangiapane (40) und Paul Janke (42). Außerdem dürfen sich die Fans auf die einstige Dschungelkönigin Djamila Rowe (56) und Ex-König Filip Pavlovic (29) sowie Ex-Camper Cosimo Citiolo (42), Georgina Fleur (33), Menderes (39), Jasmin Herren (45), Nico Schwanz (46) und Jenny Elvers (51) freuen. Aus der diesjährigen Staffel sind Cora Schumacher (47) und Kim Virginia Hartung (28) dabei.

Mit Yasmin Vogt (25) und Garry Secret (19) sowie Paulina Ljubas (27) und Tommy Pedroni treten auch zwei Paare an. Spannend dürfte es aber auch bei den zahlreichen Ex-Paaren werden – darunter Diogo Sangre (29) und Vanessa Mariposa (31), Evanthia Benetatou (31) und Chris Broy (34), Serkan Yavuz (30) und Carina Spack (27) sowie Tobias Wegener (30) und Ex-Flirt Janine Pink (36).

Doch das war es noch lange nicht. Auch Max Bornmann, Patricia Blanco (53) Eric Sindermann (35), Tanja Tischewitsch (34), Paco Herb, Gisele Oppermann (36), Jill Lange (23), Theresia Fischer (31), Cecilia Asoro und Sam Dylan (33) sollen für gute Unterhaltung sorgen. Darüber hinaus gehören aber auch ein paar Show-Neulinge zum Cast: die Webstars Leon Content (22) und Ehrenmannrius.

