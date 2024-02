Neue "Squid Game"-Show mit Thorsten Legat, Menderes und Co.!

Reality-TV-Fans sollten jetzt aufpassen! Seit 2021 begeistert die Netflix-Serie Squid Game weltweit die Zuschauer. Mit Squid Game: The Challenge folgte im vergangenen Jahr die dazu passenden Spielshow: 456 Kandidaten kämpften in Anlehnung an die südkoreanische Serie um ein Preisgeld in Höhe von sage und schreibe 4,23 Millionen Euro. Nun scheint sich dieses Format ins deutsche Fernsehen zu schleichen – und zwar mit allerhand Realitystars!

Wirft man einen Blick auf die Social-Media-Accounts der Stars und Sternchen der deutschen Promiwelt, fällt auf: So einige Bekanntheiten haben ihre Profilbilder geändert! So ziert unter anderem die Profilbilder von Thorsten Legat (55), Menderes (39), Jill Lange (23), Rainer Gottwald (58), Tanja Tischewitsch (34), Georgina Fleur (33), Nico Legat, Jenny Elvers (51) und Nico Schwanz (46) nun ein goldener Löwenkopf! Bild will wissen, was es damit auf sich hat: Die neue Show "The 50" steht in den Startlöchern! Und diese funktioniere nach dem Prinzip von "Squid Game" – mit dem Unterschied, dass die Stars nicht um ihr Überleben kämpfen, sondern eine Geldprämie.

Doch damit noch nicht genug: Neben Menderes und Co. werden unter anderem auch Jasmin Herren (45), Gisele Oppermann (36), Cora Schumacher (47), Giulia Siegel (49), Cosimo Citiolo (42) und Walentina Doronina (23) zu sehen sein. Kandidat Diogo Sangre (29) meldete sich bereits in einer Instagram-Story zu Wort: "Wer das ist und warum jetzt mehrere Realitystars den Löwen als Profilbild haben, erfahrt ihr bald... Es kommt etwas ganz krasses!"

