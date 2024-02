Emre Aytekins (†32) Mama fühlt "unerträglichen Schmerz"

Seine Mama ist untröstlich. Vor wenigen Tagen machten schreckliche Neuigkeiten die Runde: Der "Goodbye Deutschland"-Star Emre Aytekin starb, da er angeblich Opfer einer Prügelattacke gewesen war. Seine Verlobte Sandra hatte alles mit ansehen müssen – und Hilfe kam zu spät. Mittlerweile wurde Emre beigesetzt, doch die Trauer ist noch immer allgegenwärtig: Nun äußert sich Emres Mama erstmals zu seinem Tod.

"Als Mutter tut es mir so weh. Mein Baby hat das nicht verdient. Er war ein so herzensguter und wertvoller Mensch, ein sehr guter Musiker", erzählt Nermin Kıvrak im Interview mit Bild. Sie könne nicht verstehen, wie man einem Menschen einfach so das Leben nehmen kann. "Ich werde bis zum letzten Tropfen meines Blutes dafür kämpfen, dass diese Verbrecher zu lebenslanger Haft verurteilt werden", sagt die ehemalige Finanzbeamtin bestimmt. Emre dürfe nicht in Vergessenheit geraten. "Mein unerträglicher Schmerz ist noch sehr frisch. Worte reichen nicht aus, um ihn zu beschreiben", klagt Nermin.

Die Nachricht von Emres tragischem Tod hatte der offizielle Account des Senders in einem Instagram-Statement bekannt gegeben. "Wir trauern um Emre, der Anfang des Monats auf tragische Weise zu Tode gekommen ist. […] Wir sind in Gedanken bei Sandra und Emres Familie und möchten unser herzliches Beileid aussprechen", hieß es. Sandra hatte nicht an der Beisetzung teilnehmen dürfen.

Anzeige

Instagram / umutemreaytekin Emre Aytekin, "Goodbye Deutschland"-Star

Anzeige

Instagram / umutemreaytekin Sandra Zeppin und ihr Partner Emre Aytekin

Anzeige

Instagram / umutemreaytekin Emre Aytekin im November 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de