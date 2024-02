Ist "Goodbye Deutschland"-Emre wegen Prügelei gestorben?

Hat das Emre Aytekin das Leben gekostet? Der Auswanderer hatte seinen Fans an seinem neuen Leben in der Türkei teilhaben lassen. Im Rahmen der Sendung Goodbye Deutschland wurde dieses nämlich mit Kameras dokumentiert und im deutschen Fernsehen ausgestrahlt. Damit ist nun jedoch wohl Schluss. Erst gestern war die traurige Nachricht publik geworden, dass er gestorben ist. Wurde Emre etwa Opfer einer Prügelattacke?

Wie Bild erfahren haben will, seien Emre und seine Verlobte Sandra Zeppin am Tage seines Todes morgens in einem Fast-Food-Restaurant gewesen. Dort soll Sandra von zwei Männern belästigt worden sein – als ihr Partner zurückgekehrt war, soll die Situation eskaliert sein. Wie Bilder einer Überwachungskamera zeigen sollen, haben die beiden Männer brutal auf Emre eingeprügelt. "Ich versuchte, die Angreifer von Emre wegzuziehen, aber sie schlugen auch mich. Emres Augen waren offen, es war viel Blut zu sehen. Er sah mich an, ich sagte ihm, dass ich ihn sehr liebe und dass er mich nicht allein lassen soll", soll Sandra gegenüber der türkischen Presse gesagt haben. Der Auswanderer sei schließlich an den Folgen der Verletzungen verstorben – die Rettungskräfte haben ihn nicht mehr retten können.

Die Todesmeldung machte gestern der offizielle Instagram-Account von Vox öffentlich: "Wir trauern um Emre, der Anfang des Monats auf tragische Weise zu Tode gekommen ist. […] Wir sind in Gedanken bei Sandra und Emres Familie und möchten unser herzliches Beileid aussprechen." Auch zahlreiche Fans geben unter dem Beitrag ihre Trauerbekundungen ab.

Instagram / umutemreaytekin Emre Aytekin im November 2017

Instagram / umutemreaytekin Sandra Zeppin und ihr Partner Emre Aytekin

Instagram / umutemreaytekin Emre Aytekin, "Goodbye Deutschland"-Star

