"The Office"-Star Ewen MacIntosh stirbt mit nur 50 Jahren!

Er scheidet viel zu früh aus dem Leben. Die britische TV-Serie "The Office" erfreut sich bis heute großer Beliebtheit. In den Jahren von 2001 bis 2003 spielten Stars wie Ricky Gervais (62) oder auch Martin Freeman (52) in der Show, die den Alltag einiger Büroangestellten auf lustige Art thematisiert. Auch Ewen MacIntosh gehörte zum Cast – er verkörperte die Rolle von Keith Bishop. Doch nun müssen seine Familie, Kollegen und Freunde Abschied von ihm nehmen: Denn Ewen ist verstorben...

Wie unter anderem Daily Mail berichtet, verkündet Ewens Management nun die bestürzende Nachricht: "Mit großer Traurigkeit geben wir das friedliche Ableben unseres geliebten Comedy-Genies Ewen MacIntosh bekannt." Details zu seinem überraschenden Tod gehen aus dem Statement nicht hervor. Eingegangen wurde nur auf die zeitnahe Beisetzung des Briten. "Es wird bald eine private Einäscherung für Familie und enge Freunde geben und eine feierliche Gedenkfeier später in diesem Jahr", heißt es dazu weiter. Ewen wurde 50 Jahre alt.

Ewens Kollegen und Weggefährten können seinen Tod nicht fassen. Im Netz nehmen sie Abschied von ihm. "Der sehr lustige und sehr liebenswerte Ewen MacIntosh, vielen bekannt als 'Big Keith' aus 'The Office', ist verstorben. Er war ein absolutes Original. Ruhe in Frieden", erinnert sich beispielsweise Ricky Gervais auf X.

Anzeige

Getty Images Ewen Macintosh im August 2016

Anzeige

Getty Images Ewen MacIntosh, britischer Schauspieler

Anzeige

Getty Images Ricky Gervais im Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de