Schauspieler Kenneth Mitchell stirbt im Alter von 49 Jahren

Tragische Neuigkeiten von Kenneth Mitchell. Der Schauspieler war durch Filme wie "Star Trek: Discovery", "Jericho" und "Captain Marvel" bekannt geworden. Gesundheitlich hatte der Kanadier aber weniger Glück. Vor einigen Jahren erkrankte er an ALS. Die Krankheit, die unter anderem zu Muskellähmung führt, ist nicht heilbar und führt innerhalb weniger Jahre zum Tod. Diese schreckliche Nachricht überbringt nun seine Familie: Kenneth ist überraschend gestorben.

"Schweren Herzens geben wir das Ableben von Kenneth Alexander Mitchell, geliebter Vater, Ehemann, Bruder, Onkel, Sohn und lieber Freund, bekannt", schreibt seine Familie in einem Statement auf Instagram. Mit 49 Jahren habe er den Kampf gegen seine Krankheit verloren. "Fünfeinhalb Jahre lang hatte Ken mit einer Reihe von schrecklichen Herausforderungen durch ALS zu kämpfen. Und im wahrsten Sinne des Wortes schaffte er es, jede Herausforderung mit Anmut und Engagement zu meistern, um in jedem Moment ein erfülltes und freudiges Leben zu führen", erklären seine Angehörigen weiter.

Vor wenigen Jahren ließ Kenneth im People-Interview den Tag noch einmal Revue passieren, an dem er von seiner Krankheit erfahren hatte. "In dem Moment, in dem sie uns sagten, dass es [ALS] ist, war es, als wäre ich in meinem eigenen Film", erinnerte sich der Filmstar. Mit der Diagnose habe er überhaupt nicht gerechnet: "Es fühlte sich so an, als würde ich die Szene sehen, in der jemandem gesagt wird, dass er eine unheilbare Krankheit hat. Es war einfach völlig unglaublich, ein Schock."

Instagram / mr_kenneth_mitchell Kenneth Mitchell, Filmdarsteller

Instagram / mr_kenneth_mitchell Kenneth Mitchell mit seiner Familie

Instagram / mr_kenneth_mitchell Kenneth Mitchell, Schauspieler

