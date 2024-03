Über 8.000 Euro: Das ist in der Goodie-Bag der Brit Awards!

Nicht nur die Preisträger können bei den Brit Awards richtig absahnen! Heute Abend ist es endlich wieder so weit: Der wichtigste Musikpreis des Vereinigten Königreichs wird verliehen. Dafür finden sich die größten Stars der Branche in der Londoner O2 Arena ein – für Preise nominiert sind in diesem Jahr unter anderem Dua Lipa (28), Ed Sheeran (33) oder Lewis Capaldi (27). Leer geht heute aber keiner nach Hause: Jeder Stargast bekommt diese krasse Luxus-Geschenkbox!

Wie Daily Mail berichtet, gibt der Veranstalter Warner Music kurz vor Beginn der Verleihung einen Einblick in die Goodie-Bags, die einen Gesamtwert von über 8.000 Euro haben. So dürfen sich die Promis unter anderem über einen Gutschein für ein Dinner für zwei Personen im Fünf-Sterne-Hotel Nomad sowie eine Jahresmitgliedschaft von Evermany Cinema freuen. Außerdem gibt es einen Coupon im Wert von rund 350 Euro für einen privaten Chauffeur, eine Hautberatung bei einem bekannten Dermatologen und einen Preisnachlass für eine Behandlung. Auch diverse Pflegeprodukte, Schmuck, Getränke und eine Sofortbildkamera sind in der Box.

Natürlich ist auch für Entertainment bei den Brit Awards gesorgt. Dua Lipa ist nicht nur für ein paar Preise nominiert, sondern wird auch einige ihrer Hits performen. Zudem treten Calvin Harris (40) und Ellie Goulding (37), Tate McRae (20) und Pop-Ikone Kylie Minogue (55) auf. Letztere bekommt in diesem Jahr den begehrten Global Icon Award.

Getty Images Lewis Capaldi bei den Brit Awards 2023

Getty Images Dua Lipa bei den Brit Awards 2024

Getty Images Kylie Minogue, Musikerin

