Wegen Eric gealtert? Desiree Hansen plant Beauty-OP-Marathon

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Eric Sindermann (35) und Desiree Hansen sich getrennt haben. Lange Trübsal blasen kommt für das Erotikmodel trotzdem nicht infrage! Gegenüber Promiflash verrät sie jetzt: Nach dem Liebes-Aus ist es wieder Zeit für Schönheitseingriffe. "Ich werde eine komplette Augenlidstraffung machen, um einfach frischer zu wirken und den jugendlichen Look beizubehalten. Denn die letzten Monate mit Eric waren schon anstrengend und das hat auch optisch Spuren hinterlassen", erklärt Desiree ehrlich. Doch damit nicht genug...

Auch ihre Oberweite wird vergrößert. "Ich lasse meine Brüste machen – mit größeren Kissen. Statt jetzt 255 Gramm pro Seite werden es 375 Gramm pro Seite. Und die Implantate werden dann auch unter den Brustmuskel kommen", erklärt die "Stranger Sins"-Bekanntheit. Sie sei aufgeregt, doch die Freude auf den neuen Look überwiegt: "Ich brauche jetzt nach der Trennung von Eric einfach was Neues, um mich mal wieder zu verändern." Einen kleinen Seitenhieb gegen ihren Ex kann sich Desiree dabei auch nicht verkneifen.

"Ich bezweifle, dass es ihn überhaupt interessiert hätte oder dass er in der ersten Zeit für mich da gewesen wäre, um mich zu unterstützen", schießt sie gegen Eric. Der Realitystar und Desiree waren einige Wochen ein Paar. Zunächst zeigten sie sich auch ziemlich verliebt. Die Beauty unterstützte den selbst ernannten Modekönig von Deutschland 2028 bei seiner Fashionshow im Februar. Doch kurz danach begann es zu kriseln. "Desiree wollte überall Sex haben, egal ob im Hotel, im Auto oder im Restaurant", gab Eric gegenüber Promiflash als einen der Gründe für die Trennung an. Er selbst hätte einen "Stock im Arsch", sodass sie in diesem Punkt andere Vorstellungen hatten.

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann und Desiree Hansen im Dezember 2023

Instagram / desireehansen Desiree Hansen, Erotik-Model

