Nach Liebespleite mit Eric: Desiree Hansen will zu ihrem Ex

Erst vor wenigen Wochen gaben Desiree Hansen und Eric Sindermann (35) ihre Trennung bekannt. Nach nur wenigen Monaten Beziehung gehen die beiden Realitystars nun wieder getrennte Wege. Nachdem der erste Schock verdaut war, blickt Desiree wieder hoffnungsvoll in eine Zukunft ohne den einstigen Promi Big Brother-Kandidaten an ihrer Seite. Lange scheint sie ihm ohnehin nicht hinterherzutrauern, denn die Stranger Sins-Bekanntheit wünscht sich indessen ein Liebescomeback mit einem anderen Mann: ihrem Noch-Ehemann Jörg. "Ich habe meine Koffer gepackt und fliege zu ihm. Ich kann einfach nicht ohne ihn", verrät Desiree gegenüber Promiflash.

Derzeit befinde sich ihr Ex in New York, um "den Abstand zu nehmen, den er wollte". Desiree möchte ihn dort besuchen und ihr Glück nun selbst in die Hand nehmen. "Wir haben so viel Mist durchgemacht, aber wir waren zehn Jahre eine Einheit", erklärt die Blondine im Promiflash-Interview und lässt hoffnungsvoll anklingen: "Ich möchte nicht daran glauben, dass zehn Jahre voller starker Liebe daran scheitern, dass ein Jahr voller Probleme so etwas zunichtemachen kann." Nach ihrer gemeinsamen Teilnahme an der Sex-Show "Stranger Sins" war das einstige Paar in eine Ehekrise gerutscht, die seither ihren Lauf nahm.

Ob Jörg ebenfalls noch an seiner Ex-Flamme hängt, ist ungewiss. Immerhin steht noch immer im Raum, dass vielleicht er hinter dem Torten-Angriff auf Desirees damaligen Freund Eric steckt. Während seiner Fashionshow im Februar dieses Jahres wurde dem selbsternannten Modekönig eine Torte ins Gesicht geschmettert. Für Patrick Romer (28), der bei der Show anwesend war, war damals sofort klar: "Das war von Erics neuer Freundin der Ex-Freund." Falls das der Wahrheit entspräche, könnte das ein Indiz darauf sein, dass Jörg noch nicht mit der Blondine abgeschlossen hat.

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann und Desiree Hansen im Dezember 2023

Nicole Kubelka / Future Image Eric Sindermann, Reality-TV-Star

