Trennung von Desiree: Eric Sindermann sieht seine Fehler ein

Ist es für diese Einsicht zu spät? Vor Kurzem gaben Eric Sindermann (35) und Desiree Hansen ihre Trennung bekannt. Zuvor hatten die einstigen Turteltauben immer wieder mit Reibereien in ihrer Beziehung zu kämpfen: Unter anderem war der selbsternannte Modekönig von Deutschland gegen Desirees Karriere in der Erotikbranche, weswegen sie unter anderem den Gangbangs abschwor. Hat sich der Realitystar etwa zu viel in seiner Beziehung geleistet? Im Netz zeigt sich Eric überraschend reumütig!

Mit einem Statement auf Instagram gesteht sich der 35-Jährige jetzt ein, dass er sich in der Beziehung mit Desiree nicht immer korrekt verhalten habe: "Ja, ich war nicht der beste Freund. Ich gebe es zu." Obwohl Eric nach eigenen Angaben zuletzt noch an der Beziehung mit dem Model festhalten wollte, scheint er auch etwas Wichtiges über sich gelernt zu haben. "Ich glaube noch nicht, dass ich beziehungsfähig bin. Ich bin noch zu sehr mit mir selbst beschäftigt, als dass ich die notwendigen Kompromisse eingehen könnte, die für eine Beziehung erforderlich sind", so der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidat.

Das Liebes-Aus schien also unausweichlich zu sein – denn mit Desirees Arbeit in der Erotikbranche scheint sich der B:REAL – Echte Promis, echtes Leben-Star weiterhin nicht arrangieren zu wollen. "Ich werde immer mit so was ein Problem haben, aber sie ist halt so", stellte Eric bereits auf der Social-Media-Plattform klar.

RTL II Eric Sindermann, "B:Real"-Star

AEDT Desiree Hansen und Eric Sindermann im Februar 2024

ProSieben / Nikola Milatovic Eric Sindermann bei "Das große Promi-Büßen" 2023

