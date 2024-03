Desiree Hansen ist tatsächlich wieder mit ihrem Ex zusammen!

Desiree Hansen könnte wohl aktuell nicht glücklicher sein, denn das Reality-Sternchen ist wohl ganz offensichtlich wieder mit seinem Ex zusammen. Noch vor wenigen Tagen verkündete die "Stranger Sins"-Bekanntheit, dass sie am liebsten ein Liebescomeback mit ihrem Noch-Ehemann Jörg hätte. Und diesen Wunsch hat sie sich ganz offensichtlich erfüllt. In seiner Instagram-Story veröffentlicht der Tattoo-Liebhaber nämlich nun ein Knutsch-Bild der beiden. Dazu schreibt er: "Für immer zusammen. #TeamHansen!" Aktuell verbringt das Paar ihren Liebes-Reunion-Trip in New York und könnte wohl nicht glücklicher sein.

Doch was hat Desiree dazu bewegt, zu ihrem Ex zurückzukehren? Gegenüber Promiflash erklärte sie kürzlich: "Wir haben so viel Mist durchgemacht, aber wir waren zehn Jahre eine Einheit!" Aufgegeben habe die Blondine also nie. "Ich möchte nicht daran glauben, dass zehn Jahre voller starker Liebe daran scheitern, dass ein Jahr voller Probleme so etwas zunichtemachen kann", schilderte sie im Interview weiter. Nach der Sex-Show "Stranger Sins" hatten die beiden eine Ehekrise durchlebt, die sie nun offenbar überwunden haben.

Für Fans dürfte dieses Liebescomeback doch ziemlich überraschend kommen – immerhin war die Influencerin noch bis vor Kurzem mit Eric Sindermann (35) zusammen. Ende des vergangenen Jahres wurden die beiden Reality-Bekanntheiten ein Paar. Nach einer kurzen Liaison war aber vor wenigen Wochen alles aus und vorbei. Laut Eric sei die Beziehung an Desirees Vorlieben gescheitert. "Desiree wollte überall Sex haben, egal ob im Hotel, im Auto oder im Restaurant", berichtete Eric vor Kurzem im Promiflash-Interview.

RTL / Kimberly Bender Desiree und Jörg Hansen, "Stranger Sins"-Teilnehmer

AEDT Desiree Hansen und Eric Sindermann im Februar 2024

