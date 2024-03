Dieses Filmangebot konnte Paul Mescal einfach nicht ablehnen

Er musste es einfach tun! Der Schauspieler Paul Mescal (28) wurde durch Filme und Serien wie "Normal People", "Aftersun" und "All Of Us Strangers" bekannt. Neben seinen irischen Kollegen Barry Keoghan (31) und Cillian Murphy (47) zählt der Schauspieler derzeit zu den begehrtesten Stars in Hollywood. Unter anderem erhielt er ein Angebot für eine Rolle in einem Oscar-prämierten Film – und das konnte er einfach nicht ablehnen!

In einem Interview mit AnOther erzählt der gebürtige Ire, wie sehr es ihn ehrt, mit Regisseur Ridley Scott (86) an der Fortsetzung von "Gladiator" zu arbeiten. "Das Skript von 'Gladiator' liegt auf deinem Schreibtisch und du kannst einfach nicht nein sagen", berichtet er. Pascal gibt jedoch zu, dass er zum ersten Mal Druck spürt, wie die Einspielergebnisse laufen könnten. Doch die Zusammenarbeit mit Ridley habe ihn beruhigt. "Ridley dreht in einem ganz anderen Rhythmus – schnell, kinetisch und wunderbar. Er weiß genau, was er will", erklärt Paul.

Auch in der Liebe scheint es für den aufstrebenden Star gut zu laufen. Zunächst vermuteten Fans eine Romanze zwischen Pascal und der Schauspielerin Florence Pugh (28). Nun wurde er aber mit einer neuen Frau, Emma Canning, gesichtet, mit der er sehr vertraut wirkte. Was genau zwischen den beiden läuft, ist momentan nicht bekannt.

Getty Images Paul Mescal bei der Vanity Fair Oscar Party 2023

Getty Images Paul Mescal im Februar 2023

Getty Images Emma Canning bei der "Masters Of The Air"-Premiere in London

