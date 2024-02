Nach Florence Pugh: Hat Paul Mescal schon wieder eine Neue?

Paul Mescal (28) lässt nichts anbrennen. Der Schauspieler gehört aktuell zu den heißesten Newcomern in Hollywood. Mit seinem neuen Film "All of Us Strangers" wurde er für einen BAFTA Award nominiert. Im letzten Jahr stand er mit "Aftersun" sogar auf der Nominiertenliste der Oscars. Und auch in seinem Privatleben scheint es gut zu laufen – Paul kommt bei den Damen anscheinend gut an...

Der Ire wurde mit einer neuen Frau an seiner Seite in New York City gesichtet. Die Glückliche ist die Schauspielerin Emma Canning. Fotos zeigen den Hottie, wie er dick eingepackt mit der "Masters Of The Air"-Darstellerin durch die Straßen spaziert. Paul und Emma wirken vertraut und schenken einander von Zeit zu Zeit ein süßes Lächeln. Bislang hat jedoch keiner von beiden eine mögliche Romanze kommentiert.

Die Fans sind überrascht von diesem Pärchen – eigentlich vermuteten sie einen Flirt zwischen Paul und Florence Pugh (28)! "Es würde niemanden überraschen, wenn sich ihre Freundschaft zu etwas Romantischem entwickeln würde", bestätigte zuletzt ein Insider gegenüber The Sun.

Anzeige

Getty Images Emma Canning bei der "Masters Of The Air"-Premiere in London

Anzeige

Getty Images Florence Pugh bei der BAFTA-Verleihung im Februar 2023

Anzeige

Getty Images Paul Mescal, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de