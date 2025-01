Andrew Scott und Paul Mescal enthüllen ihre Filmfavoriten

Im Rahmen der Promotion für ihren gemeinsamen Film "All of Us Strangers" haben Andrew Scott (48) und Paul Mescal (28) über ihre ganz persönlichen Lieblingsfilme gesprochen. In einem Interview mit Letterboxd verrieten die beiden Schauspieler, welche Filme sie besonders geprägt haben. Während Paul die Wahl etwas leichter fiel, da ihm die Frage schon einmal in einem früheren Interview gestellt wurde, musste Andrew etwas länger überlegen. Ziemlich schnell landete aber der Klassiker "E.T. – Der Außerirdische" auf seiner Liste. Bei Paul war es unter anderem die Romanze "Blue Valentine".

Auch bei Andrew schafften es Liebesdramen wie "Shadowlands – Ein Geschenk des Augenblicks" und "45 Years" in die Favoriten. Außerdem unter seinen Top vier: die Komödie "Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug“ aus den 80er-Jahren. Paul nannte das auf einem Buch basierende romantische Drama "Was vom Tage übrig blieb". Ebenso schafften es der Thriller "The King of Comedy" und das Drama "Manchester by the Sea" auf seine Liste der Lieblingsfilme.

Andrew und Paul arbeiteten im Fantasy-Drama "All of Us Strangers" erstmals gemeinsam zusammen und fanden direkt eine spürbare Verbindung – sowohl als Kollegen als auch als Filmliebhaber. Andrew, bekannt aus Serien wie "Fleabag", betonte, wie sehr ihm emotionale und humorvolle Geschichten am Herzen liegen. Paul, der mit "Normal People" bekannt wurde und demnächst in "Gladiator II" zu sehen ist, stimmte ihm zu und ergänzte seine Begeisterung für das Erzählen menschlicher Beziehungen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Paul Mescal im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Andrew Scott, Schauspieler, April 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige