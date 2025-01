Diese Lüge erzählte Paul Mescal für "Normal People"-Rolle

Saoirse Ronan (30) und Paul Mescal (28) haben gemeinsam das Cover des renommierten W Magazine für die jährliche "Best Performances"-Reihe geziert. In ihren Interviews gewährten die beiden Schauspieler spannende Einblicke in ihr Leben und ihre Karriere. So gestand Saoirse, dass sie eine Schwäche für die australische Reality-Show "Hochzeit auf den ersten Blick" hege, während Paul eine ungewöhnliche Anekdote aus seinen frühen Schauspieljahren teilte, in der er eine kleine Lüge zu seinem Vorteil verwendete.

So verriet Paul, dass er für seine Rolle in "Normal People" eine Notlüge über seine Fahrkünste genutzt hätte: "Ich habe gesagt, ich könnte für "Normal People" fahren, aber ich konnte nicht fahren. Wir hatten den Papierkram unterschrieben, ich hatte die Rolle bekommen, und dann hatte ich vergessen, meinen Führerschein zu machen", gab er zu. Als die Dreharbeiten begannen, musste er deshalb auf einen provisorischen Führerschein zurückgreifen, was bedeutete, dass immer ein lizenzierter Fahrer neben ihm sitzen musste.

Die kleine Notlüge hat sich jedoch ausgezahlt. Durch seine Rolle als Connell Waldron in der erfolgreichen Serie "Normal People" erlangte Paul internationale Bekanntheit. Für seine Darstellung erhielt er zahlreiche Auszeichnungen und Nominierungen, darunter eine Emmy-Nominierung. 2022 war er in dem Film "Aftersun" zu sehen, der ebenfalls positive Kritiken erhielt. Aktuell begeistert er in "Gladiator II", dem neuesten Werk von Ridley Scott (87).

Saoirse Ronan bei den Gotham Awards 2024

Paul Mescal im Dezember 2024

