Tod mit 31: Cat Janice' Sohn bekommt Erlöse aus ihren Songs

Sie will, dass es ihm weiterhin gut geht. 2021 wurde bei Cat Janice ein bösartiger Tumor entdeckt. Nach einer Operation und einer Chemotherapie erhielt die Sängerin im Juli 2022 die Nachricht, dass sie krebsfrei ist. Doch die Krankheit kehrte zurück. Die US-Amerikanerin musste im Januar dieses Jahres ins Hospiz. Am Mittwoch verkündete ihre Familie, dass sie verstorben ist. Jetzt ist bekannt, dass Cats Sohn nach ihrem Tod finanziell abgesichert ist.

Auf ihrem Instagram-Profil wurde folgender Text veröffentlicht: "Alle Erlöse aus jedem Presave und Stream ihres letzten Songs kommen direkt der Zukunft ihres siebenjährigen Sohnes Loren zugute und helfen, ihr Vermächtnis am Leben zu erhalten." Cats Lied "Dance You Outta My Head" wurde auf der Plattform Spotify bereits über 14 Millionen Mal aufgerufen. Außerdem ist das Lied in den Billboard Charts zu finden.

Bild berichtet, dass sich die verstorbene Musikerin viele Gedanken dazu gemacht habe, wer sich nach ihrem Tod um ihren Spross kümmern soll. Es sei Cats Wille gewesen, dass sich ihr Bruder um seinen Neffen sorgt und darauf Wert legt, dass es dem siebenjährigen Loren gut geht.

Anzeige

Instagram / cat.janice Cat Janice, Sängerin

Anzeige

Instagram / cat.janice Cat Janice, 2023

Anzeige

Instagram / cat.janice Cat Janice, amerikanische Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de