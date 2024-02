Schwerer Krebskampf: TikTok-Star Cat Janice (31) ist tot

Große Trauer um Cat Janice (31). Die Sängerin entdeckte schon früh ihre Leidenschaft für die Musik. Bereits im Alter von zwölf Jahren begann sie, ihre eigenen Songs zu schreiben. Mit ihrem Lied "Dance You Outta My Head" ging sie vor wenigen Wochen auf TikTok viral. Die US-Amerikanerin hatte ihn ihrem Sohn gewidmet, damit ihm die dadurch generierten Einnahmen im Falle ihres Todes zugutekommen werden. Denn bei Janice wurde eine aggressive Form von Krebs festgestellt. Nun ist sie im Alter von 31 Jahren gestorben.

Das macht die Familie der Musikerin auf ihrem Instagram-Profil öffentlich. Demnach sei sie am heutigen Morgen in ihrem Elternhaus friedlich eingeschlafen. In dem Statement heißt es: "Cat erlebte, wie ihre Musik an Orte gelangte, mit denen sie nie gerechnet hätte. Sie ruht in der Gewissheit, dass sie durch ihre Musik weiterhin für ihren Sohn sorgen wird. Ohne euch alle wäre dies nicht möglich gewesen." Zudem bedankte sich auch die Familie bei Cats Fans für die Unterstützung in der schweren Zeit. Auf ihren Wunsch hin, gebe es noch weitere Songs, die sie mit der Öffentlichkeit teilen wollte. "Aber alles zu seiner Zeit", betonten die Angehörigen.

Cat hatte im November 2021 einen Knoten in ihrem Hals entdeckt, sich aber erst mal nichts dabei gedacht. Als er Monate später immer noch da war, ging sie zum Arzt. Dort kam heraus, dass es sich dabei um ein Sarkom, einen seltenen bösartigen Tumor handelt. Die TikTokerin unterzog sich einer Operation, einer Chemotherapie sowie Bestrahlung und wurde im Juli 2022 für krebsfrei erklärt. Doch der Krebs kam zurück – und blieb. Zuletzt konnte Cat nicht mehr richtig atmen. Am 10. Januar kam sie schließlich in ein Hospiz.

Instagram / cat.janice Cat Janice mit ihrem Sohn Loren, 2024

Instagram / cat.janice Cat Janice, 2024

Instagram / cat.janice Cat Janice, 2023

